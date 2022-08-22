Левандовски - первый игрок Ла Лиги за последние десять лет, сделавший дубль в свой день рождения

Мы уже сообщали о том, что польский суперфорвард Роберт Левандовски забил два мяча в составе «Барселоны» в матче против «Реал Сосьедад». Он стал третьим игроком клуба после Хулио Салинаса в 1988 и Роналдо в 1996, сделавшим дубль в свой день рождения в сине-гранатовой футболке.

А вот если брать весь чемпионат Испании в высшей лиге, то там такого не было ровно десять лет. Предыдущим игроком, сделавшим дубль в свой день рождения, был нигериец, бывший игрок казанского «Рубина» Обафеми Мартинс, это случилось 28 октября 2012 года в матче за «Леванте».

Интересно, что в тот день ему исполнилось как раз 28 лет. Левандовски вчера исполнилось, напомним, 34 года.