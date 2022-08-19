«Барселона» проведёт заключительную встречу с де Йонгом для определения его будущего

«Барселона» планирует выяснить, каковы планы Френки де Йонга.

Как уже неоднократно сообщалось, боссы «сине-гранатовых» просят полузащитника либо пойти на сокращение зарплаты, либо согласиться на продажу. По информации известного журналиста Херарда Ромеро, специализирующегося на «Барселоне», в ближайшие дни клуб проведёт встречу с голландским хавбеком, чтобы узнать его финальное решение.

Френки де Йонг, как известно, не горит желанием уходить из «Барселоны», но и не планирует сокращать зарплату. Однако каталонцы нуждаются в сокращении расходов, поэтому вынуждены давить на своих лидеров.