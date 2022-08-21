Левандовски забил дебютный гол за «Барселону»

Роберт Левандовски впервые отметился голом в официальном матче за «Барселону».

Польский нападающий поразил ворота «Реал Сосьедада» уже на первой минуте матча – данный гол стал первым для 33-летнего игрока в испанской Ла Лиге, а также дебютным в официальных играх в составе «Барселоны».

Сегодняшний матч – второй для Левандовски после перехода в стан «сине-гранатовых». В поединке первого тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» форвард отличиться не сумел, как, впрочем, и все его товарищи по команде (0:0).

Роберт Левандовски стал игроком «Барселоны» в июле, перебравшись из мюнхенской «Баварии» за 45 млн евро.