Фати установил необычный рекорд «Барселоны» в 21 веке

В матче второго тура испанской Примеры каталонская «Барселона» выиграла в гостях у «Реал Сосьедад» со счетом 4:1, забил три гола во второй половине встречи. Ключевой вклад в успех команды внес вышедший на замену Ансу Фати - мало того, что он забил, так еще и сделал две результативные передачи. Удивительно, но Фати стал первым игроком каталонского суперклуба в 21-м веке, который вышел на замену и при этом успел совершить сразу три голевых действия. Ранее такого не удавалось ни одному другому футболисту клуба в 21-м веке.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сразится в домашнем матче с «Вильядолидом». Эта игра состоится 28 августа.