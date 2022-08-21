Левандовски забил свой самый быстрый гол в чемпионатах Испании и Германии

Роберт Левандовски впервые забил за «Барселону» – и сразу установил собственный рекорд.

Отличившись уже на 46-й секунде в матче против «Реал Сосьедада», поляк забил свой самый быстрый гол из всех 313 мячей, оформленных им в рамках немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги, информирует Opta. Кроме того, сегодняшний точный удар Левандовски стал самым быстрым для «Барселоны» в чемпионате с 2009 года (тогда Иньеста отличился на 43-й секунде) и самым быстрым выездным голом с 2004 года (Савьола, 30-я секунда).

Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с прошлого месяца. На текущую минуту в его активе один гол в составе «сине-гранатовых» в двух поединках.