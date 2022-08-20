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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Нам нужно продавать игроков, чтобы зарегистрировать Кунде»

 
20 Августа 2022 • 18:18 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.30 3.60 2.15
21.08 23:00

В летнее трансферное окно «Барселона» выиграла у «Челси» гонку за защитника Жюля Кунде. При этом каталонцы до сих пор не зарегистрировали француза по финансовым причинам. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

«Мы в режиме ожидания. Кунде – настоящий лидер и большой игрок. Надеюсь, в ближайшее время он сможет это показать. Он хорошо тренировался, но нам нужно продавать игроков, чтобы его зарегистрировать», - сказал Хави.

В воскресенье, 21 августа, «Барселона» проведёт второй матч сезона в Примере. Соперником «сине-гранатовых» будет «Реал Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жюль Кунде
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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