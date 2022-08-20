​Хави: «Нам нужно продавать игроков, чтобы зарегистрировать Кунде»

В летнее трансферное окно «Барселона» выиграла у «Челси» гонку за защитника Жюля Кунде. При этом каталонцы до сих пор не зарегистрировали француза по финансовым причинам. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

«Мы в режиме ожидания. Кунде – настоящий лидер и большой игрок. Надеюсь, в ближайшее время он сможет это показать. Он хорошо тренировался, но нам нужно продавать игроков, чтобы его зарегистрировать», - сказал Хави.

В воскресенье, 21 августа, «Барселона» проведёт второй матч сезона в Примере. Соперником «сине-гранатовых» будет «Реал Сосьедад».