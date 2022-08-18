Бускетс отказал «Барселоне»

«Барселона» не смогла договориться с Серхио Бускетсом об отсрочке зарплаты.

Каталонский клуб надеется сократить расходы на зарплату высокооплачиваемых ветеранов команды ради возможности усилить состав на трансферном рынке. Бускетс – один из игроков, с которыми «Барселона» пыталась согласовать отсрочку зарплаты, однако убедить капитана так и не удалось. По данным испанских СМИ, окружение полузащитника отказалось идти на предложенную сделку. Руководство «сине-гранатовых» так и не смогло найти решение, которое устроило бы обе стороны. Кроме того, Бускетс не собирается подписывать новый контракт.

Действующее соглашение 34-летнего опорника с «Барселоной» истекает следующим летом.