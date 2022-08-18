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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс отказал «Барселоне»

 
18 Августа 2022 • 22:04 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.40 3.65 2.07
21.08 23:00

«Барселона» не смогла договориться с Серхио Бускетсом об отсрочке зарплаты.

Каталонский клуб надеется сократить расходы на зарплату высокооплачиваемых ветеранов команды ради возможности усилить состав на трансферном рынке. Бускетс – один из игроков, с которыми «Барселона» пыталась согласовать отсрочку зарплаты, однако убедить капитана так и не удалось. По данным испанских СМИ, окружение полузащитника отказалось идти на предложенную сделку. Руководство «сине-гранатовых» так и не смогло найти решение, которое устроило бы обе стороны. Кроме того, Бускетс не собирается подписывать новый контракт.

Действующее соглашение 34-летнего опорника с «Барселоной» истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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