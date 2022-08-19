«Барселона» может в срочном порядке подписать звёздного свободного агента

«Барселона» может обратиться к рынку свободных агентов до закрытия трансферного окна, если возникнет острая необходимость.

В ближайшее время команду могут покинуть Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг, ведущие переговоры с «Ювентусом» и «Челси» соответственно. Лишившись сразу двух форвардов, «Барселона», вероятно, будет вынуждена найти нового нападающего в кратчайшие сроки. Как сообщают испанские СМИ, в списке «экстренных» вариантов «Барселоны» фигурируют Андреа Белотти и Эдинсон Кавани, в настоящий момент находящиеся в статусе свободных агентов.

Главным претендентом на Кавани называется «Вильярреал», а Белотти ждёт ясности в сделке с «Ромой».