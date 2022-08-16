Пьянича ждут в стартовом составе каталонской «Барселоны» в матче с «Реал Сосьедад»

Каталонская «Барселона» не лучшим образом начала сезон - команда сыграла по нулям с «Райо Вальекано», причем матч заканчивала вдесятером - Серхио Бускетс в третий раз в своей карьере был удален с поля.

Теперь наставнику команды Хави Эрнандесу надо искать варианты для его замены, и, судя по всему, это означает, что на поле появится боснийский игрок Миралем Пьянич. Его появление станет хорошим «бенчмарком» для намерений Хави относительно него - действительно ли наставник рассчитывает на него и доверяет, или просто хотел воодушевить полузащитника накануне июльских товарищеских матчей.