«Барселона» рассматривает возможность расторжения контракта одного из защитников

«Барселоне», вероятно, придётся пойти на крайние меры в попытках избавиться от центрального защитника Самуэля Юмтити.

Руководство каталонцев попросило француза найти себе новый клуб до закрытия трансферного окна, однако сделать это не удаётся из-за проблем игрока с коленом. Некоторые клубы запрашивали у «Барселоны» результаты тестов Юмтити на физическую готовность, что было воспринято «сине-гранатовыми» и самим защитником как неуважение.

Игрок надеется найти вариант с арендой до конца лета, но «Барселона», отчаявшись, всерьёз рассматривает возможность расторжения контракта с Юмтити.