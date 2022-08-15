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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» рассматривает возможность расторжения контракта одного из защитников

 
15 Августа 2022 • 19:54 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
21.08 23:00

«Барселоне», вероятно, придётся пойти на крайние меры в попытках избавиться от центрального защитника Самуэля Юмтити.

Руководство каталонцев попросило француза найти себе новый клуб до закрытия трансферного окна, однако сделать это не удаётся из-за проблем игрока с коленом. Некоторые клубы запрашивали у «Барселоны» результаты тестов Юмтити на физическую готовность, что было воспринято «сине-гранатовыми» и самим защитником как неуважение.

Игрок надеется найти вариант с арендой до конца лета, но «Барселона», отчаявшись, всерьёз рассматривает возможность расторжения контракта с Юмтити.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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