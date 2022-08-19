Стала известна зарплата Кунде и Алонсо в «Барселоне»

Стала известна зарплата новобранцев «Барселоны» Жюля Кунде и Маркоса Алонсо.

По информации журналиста Жерара Ромеро, французский защитник Кунде будет зарабатывать в испанском клубе 6,5 миллионов евро за сезон без учёта различных бонусов, а зарплата испанца Алонсо (о переходе которого ещё не было официально объявлено) составит 3 миллиона евро.

Напомним, что 23-летний Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» в конце июля нынешнего года. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Отметим, что каталонцы до сих пор не зарегистрировали защитника на матчи чемпионата Испании, так как ещё не продали футболистов на необходимую сумму.