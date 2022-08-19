Уход Депая и Обамеянга позволит «Барселоне» зарегистрировать двух звёздных игроков

«Барселона» сможет зарегистрировать Жюля Кунде и Маркоса Алонсо, если Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг покинут клуб этим летом.

Габонец в настоящее время ведёт переговоры с «Челси», а голландец в ближайшее время может расторгнуть контракт с каталонцами, чтобы перебраться в «Ювентус» свободным агентом. Согласно заявлениям журналиста Херарда Ромеро, уход обоих форвардов позволит «Барселоне» зарегистрировать недавно купленного у «Севильи» защитника Жюля Кунде. Кроме того, у «сине-гранатовых» появится возможность подписать и внести в заявку Маркоса Алонсо, интерес к подписанию которого, впрочем, остыл.