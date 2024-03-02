Дайер оценил свои шансы остаться в «Баварии»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер оценил свои шансы остаться в команде на следующий сезон. Напомним, 30-летнего англичанина арендовали до конца нынешней кампании у лондонского «Тоттенхэма».

«В индивидуальном плане я счастлив. Это было моей целью, когда я пришёл сюда. Рад, что она была достигнута. Сейчас я полностью сфокусирован на матчах. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – сказал Дайер в интервью Sky Sport Germany.

Напомним, Дайер может сыграть как в центре обороны, так и в опорной зоне в полузащите. Англичанин успел провести 7 матчей в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги.