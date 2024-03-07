Мадридский «Реал» не готов тратить крупную сумму на подписание левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Недавно в СМИ появилась информация о личной договорённости канадца с грандом Ла Лиги, что, впрочем, позднее было опровергнуто. «Бавария» не желает расставаться с 23-летним футболистом, контракт которого рассчитан до 2025 года, и запрашивает за него порядка 60 млн евро. Тем не менее, как сообщает Diario AS, «Реал» такую сумму платить не станет – «сливочные» готовы потратить на латераля около 40 млн евро.

«Бавария» заинтересована в продлении контракта с Альфонсо Дэвисом, но пока не смогла договориться с ним по зарплате. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.