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«Реал» определил «правильную» цену Дэвиса – «Бавария» потребует гораздо больше слухи

07 Марта 2024 • 21:51 Комментировать (1)
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Мадридский «Реал» не готов тратить крупную сумму на подписание левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Недавно в СМИ появилась информация о личной договорённости канадца с грандом Ла Лиги, что, впрочем, позднее было опровергнуто. «Бавария» не желает расставаться с 23-летним футболистом, контракт которого рассчитан до 2025 года, и запрашивает за него порядка 60 млн евро. Тем не менее, как сообщает Diario AS, «Реал» такую сумму платить не станет – «сливочные» готовы потратить на латераля около 40 млн евро. 

«Бавария» заинтересована в продлении контракта с Альфонсо Дэвисом, но пока не смогла договориться с ним по зарплате. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
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учитывая нынешние расценки 60 недорого за такого футболиста
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