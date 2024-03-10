Кейн: Отличная игра от начала и до конца

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе над «Майнцем» в 25-м туре чемпионата Германии.

Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 8:1. Кейн записал на свой счёт три гола и сделал результативную передачу.

- Надеюсь, эта победа станет рестартом для успешной остальной части сезона. «Бавария» провела отличный матч с первой до последней минуты. Теперь нужно развить этот успех в ближайшие недели, - передаёт слова Кейна Bayern & Germany.

Кейн перешёл в «Баварию» летом прошлого года из «Тоттенхэма», подписав контракт до 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Кейн во всех турнирах провёл 34 матча, забил 36 голов и сделал 11 ассистов. В следующем туре команда Томаса Тухеля на выезде сыграет против «Дармштадта».