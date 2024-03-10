​Кейн установил новый рекорд Бундеслиги

В двадцать пятом туре немецкого чемпионата «Бавария» уничтожила «Майнц» с хоккейным счетом 8:1, а английский нападающий Гарри Кейн забил три мяча, сделав свой четвертый хет-трик в сезоне. Ранее он забивал по три мяча в ворота «Дармштадта», дортмундской «Боруссиии» и «Бохума». Никто до Кейна не делал аж четыре хет-трика в своем первом сезоне в высшей лиге немецкого футбола.

В следующем туре «Баварии» предстоит сыграть с «Дармштадтом» - еще одна отличная возможность забить много мячей. Это случится шестнадцатого марта. Сейчас команда Томаса Тухуеля занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.