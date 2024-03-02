Тель должен выйти в стартовом составе на матч с «Лацио»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель должен выйти в стартовом составе своей команды во втором матче подряд. По информации от издания Kicker, 18-летний француз появится с первых минут в игре против римского «Лацио» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов.

Напомним, вчера Тель вышел в стартовом составе «Баварии» на матч против «Фрайбурга», который закончился вничью 2:2. Это был первый выход Матиса с первых минут в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.

Тель в чемпионате Германии записал на свой актив четыре гола и три результативные передачи. Нападающий перебрался в «Баварию» летом 2022 года из французского «Ренна».