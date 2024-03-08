Дайер: «Жалею, что не сделал для Алли большего»

Бывший защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер, ныне выступающий за «Баварию», высказался о своём бывшем одноклубнике Деле Алли.

Английский полузащитник считался одной из главных молодых звёзд мирового футбола в конце 10-х, но затем его карьера стремительно пошла на спад. Как выяснилось позднее, нынешний игрок «Эвертона» страдал от психологических проблем.

«Я был в курсе многих вещей, но у меня не было полной картины. Больше всего меня расстраивает то, что я не сделал большего для Деле. Когда мы играли вместе, я посещал вместе с ним его родной город. Мы отлично провели время, он показал мне, где вырос, где жила его мать, где он учился. Деле много раз доказывал, что является отличным другом», – приводит журналист Генри Уинтер слова Дайера.