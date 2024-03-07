Гутьеррес входит в шорт-лист «Баварии» на замену Дэвису, но главная цель – защитник из Серии А

Левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес действительно входит в шорт-лист мюнхенской «Баварии» на замену Альфонсо Дэвису, который летом может отправиться в мадридский «Реал». Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что испанец может перебраться летом в Мюнхен за отступные в размере 30-35 миллионов евро.

В то же время источник сообщает, что приоритетным вариантом для «Баварии» является трансфер Тео Эрнандеса из «Милана», который уже несколько сезонов демонстрирует топовый уровень в итальянской Серии А.

Напомним, 22-летний Гутьеррес и 26-летний Эрнандес ранее выступали за мадридский «Реал».