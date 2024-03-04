Немецкие СМИ оценили вероятность перехода Дэвиса в «Реал»

Мадридский «Реал» намерен переманить в свои ряды левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Согласно слухам, появлявшимся ранее, гранд Ла Лиги уже договорился с канадским футболистом. Эта информация пока не подтверждена, и в «Баварии» по-прежнему надеются, что 23-летний игрок подпишет новый контракт. По данным журналиста Филиппа Хинце, представляющего издание Sky Sport, вероятность перехода Дэвиса в «Реал» действительно велика – «королевский клуб» опережает мюнхенцев в споре за латераля. Стоимость возможного трансфера может достичь 60 млн евро.

Действующий контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до 2025 года.