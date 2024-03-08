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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала рассказал, что думает о Месси

08 Марта 2024 • 22:57 Комментировать
Бавария
...
Майнц
Через 18 ч. 10 мин.

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос о признании, которого удостоился от самого Лионеля Месси.

Звёздный аргентинец проголосовал за немецкого футболиста в голосовании на Kopa Trophy – эта награда ежегодно вручается лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года.

«Голос Месси? Для меня это была большая честь. Месси всегда был моим примером для подражания, когда я рос. Я постоянно наблюдал за его игрой и восхищался тем, что он показывает», – приводит журналист Филипп Кесслер слова 21-летнего футболиста «Баварии».

Джамал Мусиала так и не выиграл премию – он стал вторым, уступив Джуду Беллингему из мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси Интер Майами Джамал Мусиала ещё теги

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