Мусиала рассказал, что думает о Месси

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос о признании, которого удостоился от самого Лионеля Месси.

Звёздный аргентинец проголосовал за немецкого футболиста в голосовании на Kopa Trophy – эта награда ежегодно вручается лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года.

«Голос Месси? Для меня это была большая честь. Месси всегда был моим примером для подражания, когда я рос. Я постоянно наблюдал за его игрой и восхищался тем, что он показывает», – приводит журналист Филипп Кесслер слова 21-летнего футболиста «Баварии».

Джамал Мусиала так и не выиграл премию – он стал вторым, уступив Джуду Беллингему из мадридского «Реала».