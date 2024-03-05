«Кейн просто машина»: Даниил Медведев высоко оценил нападающего «Баварии»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об игроке сборной Англии и «Баварии» Харри Кейне.

«Он – машина. То, как он контролирует игру, учитывая его телосложение. Обычно мы видим, что плеймейкеры меньше ростом и весом», – приводит Eurosport слова четвёртой ракетки мира.

Также спортсмен признался, что уже давно следит за английским форвардом, ещё со времён «Тоттенхэма». Даниил часто выбирал нападающего в свою фэнтэзи-команду.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кейн провёл за мюнхенский клуб 32 встречи во всех турнирах, отличившись 31 забитым мячом и восемью ассистами.