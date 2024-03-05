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«Кейн просто машина»: Даниил Медведев высоко оценил нападающего «Баварии»

05 Марта 2024 • 19:18 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об игроке сборной Англии и «Баварии» Харри Кейне.

«Он – машина. То, как он контролирует игру, учитывая его телосложение. Обычно мы видим, что плеймейкеры меньше ростом и весом», – приводит Eurosport слова четвёртой ракетки мира.

Также спортсмен признался, что уже давно следит за английским форвардом, ещё со времён «Тоттенхэма». Даниил часто выбирал нападающего в свою фэнтэзи-команду.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кейн провёл за мюнхенский клуб 32 встречи во всех турнирах, отличившись 31 забитым мячом и восемью ассистами.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Гарри Кейн Даниил Медведев ещё теги

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