В «Баварии» высоко оценивают работу де Дзерби, но приоритет — Хаби Алонсо

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби может стать новым наставником мюнхенской «Баварии» предстоящим летом.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, новый член совета директоров «Баварии» Макс Эберль очень высоко оценивает работу де Дзерби. По данным источника, итальянский специалист сейчас занимает второе место в шорт-листе «Баварии» на замену Томасу Тухелю. Сообщается, что приоритетный вариант для «Баварии» — наставник «Байера» Хаби Алонсо.

После 24 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в копилке 54 очка. Отставание от лидирующего «Байера» составляет десять баллов.