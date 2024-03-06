«Бавария» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с нападающим Матисом Телем. Футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2029 года.

В апреле Тель отметит свой 19-й день рождения. Прошлым летом форвард перебрался в «Баварию» из «Ренна». С тех пор Тель провёл 59 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Напомним, что во вторник «Бавария» разгромила «Лацио» (3:0) и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Следующий матч команда Томаса Тухеля проведёт 9 марта – против «Майнца» на своём поле.