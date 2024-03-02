Эберль прокомментировал ситуацию с контрактом Киммиха

Член совета директоров «Баварии» Макс Эберль прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Йозуа Киммиха. Напомним, у немецкого хавбека через полтора года истекает контракт с мюнхенским клубом.

«Я лишь недавно провёл свой первый день в клубе. Кристоф Фройнд уже несколько раз беседовал с Киммихом. Я тоже проведу с ним беседу. Конечно, в первую очередь мы хотим определиться с новым тренером. Затем будут решаться другие вопросы», – цитирует Эберля DAZN.

Ранее сообщалось, что услугами Киммиха интересуются такие клубы, как каталонская «Барселона» и «Манчестер Сити», чей тренер Хосеп Гвардиола ранее привёл Йозуа в «Баварию».