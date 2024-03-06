Себастьян Хёнес высоко располагается в шорт-листе «Баварии» на замену Тухелю

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес высоко располагается в шорт-листе мюнхенской «Баварии» на замену Томасу Тухелю. По информации от журналиста Кристиана Фалька, некоторые члены совета директоров «Баварии» считают Хёнеса серьёзным кандидатом на пост нового тренера.

Ранее приоритетом мюнхенцев было приглашение Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера». Тем не менее, так как испанец пока не проявляет заинтересованности в работе на «Альянц Арене», руководство рассматривает других кандидатов.

Отметим, что под руководством Хёнеса «Штутгарт» в настоящий момент располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание от второй «Баварии» составляет 4 очка.