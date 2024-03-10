Наставник «Майнца» раскритиковал игру своей команды после 1:8 от «Баварии»

Главный тренер «Майнца» Бо Энриксен подвёл итоги матча против «Баварии».

Напомним, встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 8:1.

- Мы должны были лучше играть в обороне и более организованно. Мы разочарованы, первый мяч нас сильно ранил. «Майнц» по-прежнему борется за выживание, впереди у нас каждый матч как финал. Нужно набирать очки, - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

«Майнц» имеет в своём активе 16 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Энриксена на своём поле примет «Бохум». Матч пройдёт 16 марта и начнётся в 17:30 по московскому времени.