Румменигге объяснил, какими качествами должен обладать новый тренер «Баварии»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о будущем наставнике мюнхенского клуба.

«Необходимо найти специалиста, который будет выкладываться с такой же самоотдачей, как Юпп Хайнкес и Хосеп Гвардиола», - приводит слова легенды клуба издание Bayern&Germany.

Также Румменигге считает, что в этом вопросе нужно проявить профессионализм и подобрать лучшую кандидатуру на пост главного тренера немецкой команды.

Ранее приводилась информация, что Томас Тухель покинет «Баварию» в конце сезона. Кто возглавит мюнхенцев, пока неизвестно.