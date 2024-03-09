«Бавария» определилась с планами на Моуринью

Мюнхенская «Бавария» определилась с планами на Жозе Моуринью, который ранее считался кандидатом на пост нового тренера команды. По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, «красная машина» не намерена приглашать португальского специалиста.

Напомним, в начале этого года Моуринью был уволен из итальянской «Ромы». На момент отставки португальца команда находилась на девятой строчке в Серии А. Сейчас же «джаллоросси» под руководством Даниэле де Росси занимают пятое место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что приоритетным кандидатом на пост нового тренера «Баварии» является Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера».