Киммих — о будущем: «Моя ситуация понятна»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о своём будущем в мюнхенском клубе.

— В целом моя ситуация понятна. У меня есть действующий контракт с «Баварией». Для меня главное – показывать свою игру, а потом посмотрим, что произойдет, — приводит слова Киммиха журналист Максимилиан Кох.

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы топ-клубы Английской премьер-лиги.

В текущем сезоне Киммих принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет семь результативных передач.

Контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.