Де Лигт поделился ожиданиями от ответного матча с «Лацио»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от ответного матча с римским «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, в первой игре «Бавария» уступила на выезде со счётом 0:1.

«Соперник очень силён в оборонительном плане. Для нас важно иметь нападающего, который воспользуется своим моментом. Мы должны быть всегда готовы. Матч будет очень сложным», – поделился де Лигт мыслями на пресс-конференции.

«Бавария» смогла добыть всего одну победу в последних пяти матчах. Команда в последний раз вылетела из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала в сезоне-2018/19. Тогда мюнхенцев одолел английский «Ливерпуль».