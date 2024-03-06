Алонсо предпочитает возглавить «Ливерпуль», а не «Баварию»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо сделал выбор насчёт того, где хочет продолжить свою карьеру. По информации от Caught Offside, испанский специалист больше хочет возглавит «Ливерпуль», нежели мюнхенскую «Баварию».

Работа в Английской премьер-лиге очень привлекает Алонсо, который уже знаком с «Ливерпулем». Испанец провёл в команде несколько лет и выигрывал с ней Лигу чемпионов в 2005 году.

Напомним, леверкузенский «Байер» в настоящий момент уверенно лидирует в чемпионате Германии с отрывом в 10 очков от «Баварии». К слову, именно в составе мюнхенцев Алонсо в своё время завершил игровую карьеру.