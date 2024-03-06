Легенда «Реала» может возглавить «Байер»

«Байер» находится в поиске нового главного тренера на случай возможного ухода Хаби Алонсо.

По информации немецкого Bild, руководство леверкузенского клуба рассматривает кандидатуру бывшего форварда мадридского «Реала» и сборной Испании Рауля Гонсалеса, который в настоящее время тренирует «Реал Мадрид Кастилью». При этом отмечается, что Рауль находится на первом месте в списке кандидатов на замену Алонсо.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо может покинуть клуб летом. В его услугах заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».

«Байер в текущем сезоне Бундеслиги лидирует в турнирной таблице, опережая идущую на втором месте «Баварию» на 10 очков.