Тухель отсутствовал на тренировках «Баварии» из-за сломанного пальца

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель был вынужден недавние тренировки команды.

Специалист сломал палец ноги перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио», который завершился победой мюнхенского гранда со счётом 3:0. По данным Bild, из-за травмы Тухель пропустил тренировочные занятия «Баварии», прошедшие в среду и четверг. Ожидается, что в пятницу наставник вернётся к делу, чтобы провести заключительную тренировку перед матчем с «Майнцем», а в субботу сможет присутствовать на самой игре.

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, на десять очков отставая от «Байера» за десять туров до финиша.

Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.