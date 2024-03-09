Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» не готов платить за Дэвиса 60-70 миллионов евро

09 Марта 2024 • 13:41 Комментировать
Бавария
...
Майнц
Через 2 ч. 58 мин.

Мадридский «Реал» не намерен летом сильно раскошеливаться на левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» дал понять, что не будет платить за канадца требуемые 60-70 миллионов евро.

В «Реале» понимают, что у Дэвиса летом будет оставаться всего год по контракту с «Баварией». Учитывая желание самого игрока перебраться на «Сантьяго Бернабеу», «королевский клуб» считает, что «Бавария» должна сделать скидку при продаже фуллбека.

Напомним, мюнхенцы не хотят удовлетворять запросы Дэвиса по зарплате. Канадец в этом сезоне отметился голом и тремя ассистами в Бундеслиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Марта
13:41
«Реал» не готов платить за Дэвиса 60-70 миллионов евро
10:03
Бавария - Майнц: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08:46
«Барселона» хочет подписать нападающего «Баварии» на правах свободного агента
08 Марта
23:29
Дайер: «Я многому научился за полгода работы с Постекоглу»
22:57
Мусиала рассказал, что думает о Месси
22:37
Дайер: «Жалею, что не сделал для Алли большего»
18:48
Ставка и прогноз на матч Бавария — Майнц чемпионата Германии — 9 марта 2024
16:42
Прогноз на точный счёт матча Бавария — Майнц Бундеслиги — 9 марта 2024
16:22
Харгривз хочет, чтобы Кейн выиграл титул в составе «Баварии»
03:35
Тухель вряд ли вернётся в «Челси»
02:57
Тухель отсутствовал на тренировках «Баварии» из-за сломанного пальца
00:32
Инсайдер: «Бавария» очень хочет назначить Алонсо, но он ещё ничего не решил»
07 Марта
23:40
«Бавария» приняла решение по Мусиале
21:51
«Реал» определил «правильную» цену Дэвиса – «Бавария» потребует гораздо больше 1
20:48
Агент Дэвиса опроверг информацию о договорённости с «Реалом»
16:58
Гутьеррес входит в шорт-лист «Баварии» на замену Дэвису, но главная цель – защитник из Серии А
16:42
«Манчестер Юнайтед» восхищается двумя тренерами с опытом работы в АПЛ
16:12
«Бавария» нашла замену Дэвису в Нидерландах
14:00
Агент Теля: «Матис хочет стать легендой «Баварии» и начать новую эру»
06 Марта
22:09
«Барселона» интересуется нападающим «Баварии»
18:21
​«Будущее «Баварии»: Эберль высказался о продлении контракта с Телем
17:59
​Тель прокомментировал продление контракта с «Баварией»
17:54
​«Бавария» объявила о продлении контракта с форвардом
15:29
Тухель готов вернуться в «Челси», если руководство признает свою ошибку
15:23
Дайер: «Я наслаждаюсь своей игрой за «Баварию»
15:03
Президент «Баварии» Хайнер: «Тухель сломал палец на ноге? Лучше он, чем кто-либо из игроков»
14:57
«Бавария» пока не решила, стоит ли покупать Антониу Силву
14:39
Алонсо предпочитает возглавить «Ливерпуль», а не «Баварию»
13:05
Себастьян Хёнес высоко располагается в шорт-листе «Баварии» на замену Тухелю
12:39
Эберль – о ситуации с контрактом Дэвиса: «Ещё ничего не потеряно»
12:16
«Бавария» согласовала новый контракт с Телем
11:58
Тухель травмировал пальцы ноги, пока неизвестно, сможет ли тренер провести тренировку
11:52
Дайер: «Любой игрок хотел бы выступать в одной команде с Кейном»
11:40
Фердинанд: «У Мусиалы есть потенциал для того, чтобы выиграть «Золотой мяч»
11:22
Кейн высказался об уходе Тухеля в конце сезона
10:50
Кейн: «Надеюсь, победа над «Лацио» станет для нас переломным моментом»
00:57
Легенда «Реала» может возглавить «Байер»
05 Марта
19:38
Даниил Медведев рассказал, за какой российский клуб раньше болел
19:18
«Кейн просто машина»: Даниил Медведев высоко оценил нападающего «Баварии»
16:44
Алонсо не вёл переговоров с «Баварией» и не говорил, что предпочитает мюнхенцев «Ливерпулю»
14:17
Румменигге оценил вероятность возвращения Зиркзее в «Баварию»
04 Марта
23:12
«Бавария» может купить Фримпонга у «Байера» при определённом условии
22:37
«Бавария» оценила стоимость Тео Эрнандеса, которым хочет заменить Дэвиса
21:23
Немецкие СМИ оценили вероятность перехода Дэвиса в «Реал»
20:31
В «Баварии» высоко оценивают работу де Дзерби, но приоритет — Хаби Алонсо
19:32
«Реал» предложит 50 млн евро за защитника «Баварии»
18:32
Румменигге объяснил, какими качествами должен обладать новый тренер «Баварии»
15:41
Де Лигт поделился ожиданиями от ответного матча с «Лацио»
15:25
Де Лигт прокомментировал слухи о своём будущем
14:36
Тухель считает, что у него остались незавершённые дела в АПЛ 1
12:51
Демикелис прокомментировал интерес со стороны «Баварии»
03 Марта
15:00
Тухель рассмотрит вариант с «Барселоной» только при одном условии 7
14:31
«Бавария» ещё не определилась, уволит ли Тухеля в случае вылета из Лиги чемпионов 2
12:57
Кюизанс: «С переходом в «Баварию» я получил отличный шанс, но я его упустил»
11:46
Тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес: «Конечно, я польщён интересом «Баварии»
11:00
Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
02 Марта
15:09
Гримальдо поделился ожиданиями от чемпионской гонки с «Баварией»
14:14
Тель должен выйти в стартовом составе на матч с «Лацио»
12:57
Тухеля не уволят до матча с «Лацио»
12:45
Дайер оценил свои шансы остаться в «Баварии»
12:05
Эберль прокомментировал ситуацию с контрактом Киммиха
11:48
Дайер оценил шансы «Баварии» на титул
11:22
Фройнд – о ничье «Баварии» с «Фрайбургом»: «Мы очень разочарованы»
25 Февраля
12:06
Де Лигт: «Уход Тухеля ничего особо не меняет, мы всё ещё вместе»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ МАЙНЦ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Названа команда, которую может возглавить Клопп Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия «Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии» «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Клопп сделал важное заявление по Салаху Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России высказался о вылете «Ак Барса» и ЦСКА из плей-офф КХЛ Плющев — о переходе Кузнецова в «Каролину»: «Больше у него таких возможностей, наверное, не будет» Тищенко высказался о возможном поединке между Фёдором Емельяненко и Нганну «Спартак» разобрался с «Северсталью» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Локомотив» вновь победил и выбил ЦСКА из Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.03.24 в 17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Дармштадт Дармштадт
1.13 8.20 16.00
Видео
09.03.24 в 17:30
Боруссия М Боруссия М
Кёльн Кёльн
1.77 4.10 3.80
Видео
09.03.24 в 17:30
Аугсбург Аугсбург
Хайденхайм Хайденхайм
2.00 3.95 3.15
Видео
09.03.24 в 17:30
Бавария Бавария
Майнц Майнц
1.18 7.80 11.00
Видео
09.03.24 в 20:30
Вердер Вердер
Боруссия Д Боруссия Д
3.65 4.30 1.79
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
14:10 · Германия. Бундеслига
Дайер: «У Кейна лучший удар с левой, если не считать Месси»
13:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с планами на Моуринью
13:41 · Германия. Бундеслига
«Реал» не готов платить за Дэвиса 60-70 миллионов евро
13:15 · Англия. Премьер-лига
Тухель нацелен на работу в трёх клубах - известны все варианты
08:46 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет подписать нападающего «Баварии» на правах свободного агента
00:33 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» спокойно одолел «Унион»
00:28 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу оценил игру Вернера в «Тоттенхэме»
08 Марта
23:29 · Англия. Премьер-лига
Дайер: «Я многому научился за полгода работы с Постекоглу»
22:57 · Германия. Бундеслига
Мусиала рассказал, что думает о Месси
22:37 · Англия. Премьер-лига
Дайер: «Жалею, что не сделал для Алли большего»
16:22 · Германия. Бундеслига
Харгривз хочет, чтобы Кейн выиграл титул в составе «Баварии»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Гринвуда хочет подписать топ-клуб из Германии
13:56 · Германия. Бундеслига
Испанский топ-клуб может купить Мазрауи у «Баварии»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании 1
13:09 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» объявил о новой сделке с Хёнесом - известны детали официально
Все новости
Рекомендуем