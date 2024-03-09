«Реал» не готов платить за Дэвиса 60-70 миллионов евро

Мадридский «Реал» не намерен летом сильно раскошеливаться на левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» дал понять, что не будет платить за канадца требуемые 60-70 миллионов евро.

В «Реале» понимают, что у Дэвиса летом будет оставаться всего год по контракту с «Баварией». Учитывая желание самого игрока перебраться на «Сантьяго Бернабеу», «королевский клуб» считает, что «Бавария» должна сделать скидку при продаже фуллбека.

Напомним, мюнхенцы не хотят удовлетворять запросы Дэвиса по зарплате. Канадец в этом сезоне отметился голом и тремя ассистами в Бундеслиге.