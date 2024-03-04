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«Бавария» может купить Фримпонга у «Байера» при определённом условии слухи

04 Марта 2024 • 23:12 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг интересен многим грандам европейского футбола, включая «Баварию».

Нидерландский футболист, как и вся его команда, показывает впечатляющую игру в текущем сезоне, а отступные в размере 40-45 млн евро, прописанные в его контракте, лишь усиливают интерес со стороны. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Бавария» продолжает пристально следить за успехами Фримпонга. 

Мюнхенский клуб с высокой вероятностью попробует приобрести латераля грядущим летом, если команду возглавит специалист, предпочитающий формации с тремя центральными защитниками – именно в таких схемах нынешней звезде «фармацевтов» удобнее всего проявлять свои атакующие способности.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жереми Фримпонг Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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