«Бавария» может купить Фримпонга у «Байера» при определённом условии

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг интересен многим грандам европейского футбола, включая «Баварию».

Нидерландский футболист, как и вся его команда, показывает впечатляющую игру в текущем сезоне, а отступные в размере 40-45 млн евро, прописанные в его контракте, лишь усиливают интерес со стороны. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Бавария» продолжает пристально следить за успехами Фримпонга.

Мюнхенский клуб с высокой вероятностью попробует приобрести латераля грядущим летом, если команду возглавит специалист, предпочитающий формации с тремя центральными защитниками – именно в таких схемах нынешней звезде «фармацевтов» удобнее всего проявлять свои атакующие способности.