Нойер — о разгроме «Майнца»: «Мы были уверены, что доставим проблемы сопернику»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал крупную победу над «Майнцем» (8:1) в рамках 25-го тура Бундеслиги.

— Сегодня мы были уверены в том, что доставим проблемы сопернику. Это было ключевым моментом. Мы сохраняли хладнокровие, уверено владели мячом и не допустили много ошибок, — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 37-летний Нойер принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 26 мячей и девять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 25 туров «Бавария» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 57 очков. Отставание от лидирующего «Байера» составляет семь баллов, однако у команды Хаби Алонсо есть игра в запасе.