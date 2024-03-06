Президент «Баварии» Хайнер: «Тухель сломал палец на ноге? Лучше он, чем кто-либо из игроков»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал новость о том, что главный тренер Томас Тухель сломал палец на ноге. Напомним, немец получил травму во время вчерашнего матча против римского «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Тухель сломал палец на ноге? Лучше он, чем кто-либо из наших игроков», – сказал Хайнер в интервью журналисту Патрику Штрассеру.

Тухель покинет «Баварию» по окончании нынешнего сезона, о чём руководство мюнхенцев объявило несколько дней назад. Если верить официальной версии, решение о расставании было обоюдным.

Несмотря на вчерашний выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Бавария» сейчас отстаёт от леверкузенского «Байера» в чемпионской гонке Бундеслиги на 10 очков.