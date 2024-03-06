Фердинанд: «У Мусиалы есть потенциал для того, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

«Он потрясающий футболист. Думаю, лучший комплимент, который я могу ему сделать, это то, что я пока не вижу его потолок развития. У Джамала определённо есть потенциал для того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Думаю, он добьётся этого, если пойдёт по правильному пути и будет играть в подходящей для себя команде», – приводит слова Фердинанда TNT Sports.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Мусиала может покинуть «Баварию» летом и перебраться в Английскую премьер-лигу. Футболиста связывали с переходом в «Манчестер Сити».