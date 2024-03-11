Дайер: Хет-трик Кейна? Он украл мой гол

Защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер прокомментировал хет-трик Гарри Кейна в ворота «Майнца».

— Я был очень близок, чтобы отличиться, но Гарри украл мой гол (смеется). Я от всей души рад за него, что он смог оформить хет-трик, — цитирует Дайера журналист Джулиан Буль.

Напомним, встреча 25-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Майнцем» завершилась крупной победой мюнхенцев со счетом 8:1.

В текущем сезоне 30-летний Кейн провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и стал автором 11 результативных передач.

После 25 туров «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге, набрав 57 очков.

Кейн оформил четвёртый хет-трик в сезоне



