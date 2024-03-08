Харгривз хочет, чтобы Кейн выиграл титул в составе «Баварии»

Экс-игрок «Баварии» Оуэн Харгривз поделился мнением о форварде мюнхенского клуба Харри Кейне.

Напомним, что форвард перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году.

«Бавария» выигрывала Бундеслигу 12 лет подряд, а теперь, когда он пришел к ним, они могут вообще ничего не выиграть. В «Баварии» такого никогда не бывает – обычно выигрываешь как минимум два титула. Так что было бы здорово увидеть, как Харри Кейн что-нибудь получит в свои руки», – цитирует бывшего хавбека издание TNT Sports.

Отметим, что «Бавария» находится на втором месте в таблице Бундеслиге, уступая 10 очков «Байеру».