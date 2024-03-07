Агент Теля: «Матис хочет стать легендой «Баварии» и начать новую эру»

Гадири Камара, агент нападающего «Баварии» Матиса Теля, объяснил, почему его клиент согласился подписать новое долгосрочное соглашение с мюнхенским клубом.

«Легко подписать новый контракт, когда светит солнце, но куда сложнее это сделать, когда вокруг облачно. Матис решил показать свою преданность клубу. Это хороший путь для того, чтобы стать легендой и начать новую эру. Именно этого и хочет Тель. Поэтому он и подписал контракт до 2029 года», – цитирует агента журналист Филипп Кесслер.

18-летний Тель не является игроком стартового состава в «Баварии», но всё равно согласился подписать с клубом новый контракт. Ранее игроком интересовались клубы из АПЛ.