Кейн высказался об уходе Тухеля в конце сезона

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался об уходе главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона. Напомним, немецкий специалист принял обоюдное решение с руководством о прекращении сотрудничества.

«Уход Тухеля? Это необычная ситуация. У нас есть ответственность достичь побед в каждом матче в каждом турнире. Мы хотим побеждать не только ради тренера, но и ради клуба», – приводит слова Кейна журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи о том, что Тухель летом может вернуться в Английскую премьер-лигу и возглавить «Манчестер Юнайтед». Томас ранее работал на туманном Альбионе во главе лондонского «Челси».