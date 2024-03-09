«Устрашающая «Бавария» вернулась»: реакция болельщиков на сокрушительную победу над «Майнцем» 8:1

Мы отследили реакцию болельщиков немецкой команды в социальных сетях и самые яркие представляем вам.
«Бавария» вернулась», - @PureBayern
«Потрясающе…» - @ChrAnastasiadis
«Замечательная работа, Кейн! Ты сделал эту игру», - @abdelassad4
«Кейн просто лучший форвард в мире за последние годы», - @BIRDMANSBALLS
«Устрашающая «Бавария» возвращается», - @charles70432619
«Суперкрутая игра сегодня! Так держать!» - @MrWhiitteee
В матче хет-трик оформил нападающий Гарри Кейн. Нападающий сборной Англии повторил рекорд Бундеслиги.
«Бавария» забила 8 мячей в ворота «Майнца», у Кейна хет-трик
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