«Устрашающая «Бавария» вернулась»: реакция болельщиков на сокрушительную победу над «Майнцем» 8:1

«Бавария» сокрушила «Майнц» в 25-м туре немецкой Бундеслиги. Команда из Мюнхена победила со счётом 8:1.

Мы отследили реакцию болельщиков немецкой команды в социальных сетях и самые яркие представляем вам.

«Бавария» вернулась», - @PureBayern

«Потрясающе…» - @ChrAnastasiadis

«Замечательная работа, Кейн! Ты сделал эту игру», - @abdelassad4

«Кейн просто лучший форвард в мире за последние годы», - @BIRDMANSBALLS

«Устрашающая «Бавария» возвращается», - @charles70432619

«Суперкрутая игра сегодня! Так держать!» - @MrWhiitteee

В матче хет-трик оформил нападающий Гарри Кейн. Нападающий сборной Англии повторил рекорд Бундеслиги.

«Бавария» забила 8 мячей в ворота «Майнца», у Кейна хет-трик