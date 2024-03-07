«Бавария» приняла решение по Мусиале

«Бавария» намерена надолго сохранить в своих рядах полузащитника Джамала Мусиалу.

В прессе всё чаще появляются слухи о возможном уходе 21-летнего игрока, который, по некоторым данным, не хочет продлевать контракт и склоняется к переезду в Англию. Как сообщает журналист Филипп Кесслер, в «Баварии» надеются как можно скорее заключить новое долгосрочное соглашение с Мусиалой. Недавно клуб объявил о продлении договора Матиса Теля, и теперь в Мюнхене рассчитывают провернуть то же самое с другой восходящей звездой.

Действующий контракт Джамала Мусиалы с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года.