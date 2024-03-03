Кюизанс: «С переходом в «Баварию» я получил отличный шанс, но я его упустил»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс сожалеет о том, что в своё время не смог добиться успеха на «Альянц Арене». В настоящий момент 24-летний француз выступает в Италии за «Сампдорию».

«Сейчас я уже не тот Микаэль, который был в «Баварии». Я сильно изменился, особенно за пределами поля. Когда я перешёл в «Баварию», я получил отличный шанс, но я его упустил. На тренировках я недостаточно усердно работал. Это сейчас стало понятно, что я должен был выкладываться на 200% и проводить дополнительные тренировки. Это была отличная возможность, но я её упустил. Я просто не был к этому готов», – сказал Кюизанс в интервью журналисту Тоби Альтшулю.