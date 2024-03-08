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Дайер: «Я многому научился за полгода работы с Постекоглу»

08 Марта 2024 • 23:29 Комментировать
Бавария
...
Майнц
Через 16 ч. 48 мин.

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер признался, что был впечатлён тренерскими методами Анге Постекоглу.

Английский футболист провёл в команде всего полгода после прихода австралийского наставника. Центрбек крайне редко появлялся на поле, и в январе его подписала «Бавария».

«Мне очень понравилось работать с Постекоглу на протяжении этих шести месяцев, я многому научился. Если бы я был тренером, то из всех, с кем я работал, думаю, мой стиль был бы наиболее похож на то, что ставит Постекоглу. Просто эта симпатия не была взаимной в игровом плане», – цитирует журналист Генри Уинтер 30-летнего игрока, который перейдёт в «Баварию» в качестве свободного агента по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Анге Постекоглу Эрик Дайер ещё теги

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