Дайер: «Я многому научился за полгода работы с Постекоглу»

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер признался, что был впечатлён тренерскими методами Анге Постекоглу.

Английский футболист провёл в команде всего полгода после прихода австралийского наставника. Центрбек крайне редко появлялся на поле, и в январе его подписала «Бавария».

«Мне очень понравилось работать с Постекоглу на протяжении этих шести месяцев, я многому научился. Если бы я был тренером, то из всех, с кем я работал, думаю, мой стиль был бы наиболее похож на то, что ставит Постекоглу. Просто эта симпатия не была взаимной в игровом плане», – цитирует журналист Генри Уинтер 30-летнего игрока, который перейдёт в «Баварию» в качестве свободного агента по окончании сезона.