«Бавария» оценила стоимость Тео Эрнандеса, которым хочет заменить Дэвиса

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес остаётся одной из главных целей «Баварии» на лето.

Мюнхенский гранд может потерять Альфонсо Дэвиса, который, по многочисленным слухам, склоняется к переходу в мадридский «Реал». По обновлённым сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, интерес «Баварии» к Эрнандесу – потенциальному сменщику канадца – продолжает расти. Немецкий клуб уже связывался с «Миланом» и представителями игрока. Руководство мюнхенцев полагает, что трансфер 26-летнего француза обойдётся в 60-70 млн евро с учётом бонусов. Сам футболист заинтересован в переезде в Германию.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Тео Эрнандеса в 55 млн евро. Цвета «Милана» защитник представляет с 2019 года.