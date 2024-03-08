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Инсайдер: «Бавария» очень хочет назначить Алонсо, но он ещё ничего не решил»

08 Марта 2024 • 00:32 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо по-прежнему не определился, где будет работать в следующем сезоне.

На специалиста претендуют «Бавария» и «Ливерпуль», ведущие поиски замены Томасу Тухелю и Юргену Клоппу соответственно. На днях появилась информация о том, что мюнхенцы опережают мерсисайдцев в борьбе за востребованного наставника, однако эти сведения опроверг известный инсайдер Дэвид Орнштейн.

«Бавария» из всех сил пытается заполучить Алонсо, но в настоящий момент я не знаю ничего о каких-либо решениях, принятых им. Он может склоняться к тому или иному варианту, но это не значит, что ничего не изменится до лета. Вот почему «Бавария», «Ливерпуль» и «Байер» продолжат изучать все опции», – поведал Орнштейн.

 

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