Фройнд – о ничье «Баварии» с «Фрайбургом»: «Мы очень разочарованы»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о ничьей 2:2 с «Фрайбургом» в рамках Бундеслиги. Напомним, если завтра леверкузенский «Байер» обыграет на выезде «Кёльн», отставание «Баварии» от первого места увеличится до 10 очков. До конца розыгрыша Бундеслиги мюнхенскому клубу предстоит сыграть 10 матчей.

«Конечно, мы очень разочарованы. Тем не менее, во вторник нам предстоит сыграть в очень важном матче. Мы должны быть готовы с первой минуты. У нас будет 90 минут для того, чтобы изменить ход противостояния и пройти дальше. Мы хотим этого достичь», – цитирует Фройнда журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в первой игре с «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов «Бавария» минимально проиграла на выезде (0:1).